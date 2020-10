Giulia Salemi, selfie stupefacente in primo piano: che incanto – FOTO

Giulia Salemi non smette di stupire sui social network: la ragazza mette in mostra tutta la sua bellezza e il suo fascino con un selfie incantevole.

Giulia Salemi è una donna bellissima e sensuale. La nativa di Piacenza, nel 2014, partecipò a ‘Miss Italia’ e si classificò al terzo posto in classifica. La classe 1993 raggiunse la popolarità nel 2018, partecipando alla terza edizione del ‘Grande Fratello Vip. Nella sua carriera, Giulia ha preso parte anche ad altri programmi come ‘Quelli che il calcio’ e ‘Sbandati’. La Salemi, poco fa, ha messo in mostra tutta la sua bellezza con un selfie straordinario condiviso su Instagram. La fotografia ha conquistato fin da subito il popolo del web.

Il bellissimo selfie di Giulia Salemi: che incanto!!

Giulia, poco fa, ha messo in rete un selfie davvero spettacolare. La ragazza è truccata in modo perfetto, con uno stile autunnale che lascia ben poco spazio alle critiche. La bellezza del suo viso è semplicemente disarmante. Il post ha raccolto in breve tempo 30mila cuoricini e numerosi commenti. Gli utenti stanno commentando con enfasi e con entusiasmo, rilasciando complimenti ed elogi.

La Salemi, in estate, ha condiviso scatti a dir poco spettacolari in cui ha mostrato a tutti il suo splendido fisico e le sue curve da capogiro.

