Gracia De Torres, moove sexy favoloso allo specchio: fisico perfetto – FOTO

Movimenti sexy allo specchio per Gracia De Torres, in bella mostra con un costume striminzito e un fisico da “capolavoro”

Tripudio pazzesco per Gracia De Torres, la sexy modella andalusa con il “fuoco” del piacere sensuale dentro. In molte hanno desiderato di avere delle forti ambizioni come la sua. Viaggiare è stata la sua passione incontrollata, ma in poco tempo, da quando è in Italia ha coronato un altro sogno.

Il suo avvento nel Belpaese, le ha portato subito un grande “dono”, che si “sposa” alla perfezione con le sue idee di fare spettacolo. Gracia, lo scorso 2018 è convolata a nozze con Daniele Sandri e ora l’obiettivo della coppia è quello di dare alla luce un bambino. Il matrimonio si è svolto, come meglio “recitavano” i suoi sogni, ossia in tenuta gipsy e bianco naturale tra protagonisti e invitati tutti.

Prima di costruire la sua notorietà in Italia, Gracia De Torres vi era giunta, grazie alla chiamata per la partecipazione al reality show, l’Isola Dei Famosi. Tra gli obiettivi di vita, oltre a diventare una persona famosa, la supermodella spagnola avrebbe desiderato di coltivare al massimo, il suo amore per lo sport. In particolare far valere in campo, le sue doti da pallavolista, ma ben presto arriverà per lei una cattiva notizia, a causa della quale non sarà più possibile continuare ad alimentare questo sogno: la rottura parziale del crociato.

Gracia De Torres, istinto “famelico” di bellezza scultorea