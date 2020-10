iPhone 12, come vedere in diretta streaming l’Evento Apple oggi 13 ottobre

iPhone 12 oggi, martedì 13 ottobre, sarà svelato: come vedere in diretta streaming l’Evento Apple per la presentazione dei nuovi smartphone

iPhone 12 sta, anzi stanno per essere svelati al mondo. Infatti, stando a numerosissime anticipazioni, sembra praticamente certo che quest’anno i modelli Apple in uscita non saranno non uno, non due, non tre, ma ben quattro. A soppiantare gli attuali iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max dovrebbero essere, non solo 12, 12 Pro e 12 Pro Max ma che un altro modello inedito, ancor più economico. Si tratta del 12 Mini, simile come potenza bruta ai fratelli maggiori ma con un form factor decisamente più contenuto.

Stiamo parlando di appena 5,4 pollici, a fronte dei 6,1 del 12 e 12 Pro e degli addirittura 6,7 del Pro Max. Si tratterebbe dunque di un modello molto più facile da tenere in mano ed adatto a tutte le tasche nonché a molti più portafogli. Tutti e quattro dovrebbero avere un display OLED. Il design dei quattro modelli di smartphone dovrebbe essere squadrato, simil iPad Pro e nuovo Air, con forme che non si vedevano più dai tempi di iPhone 5S.

iPhone 12, come seguire l’Evento Apple in diretta streaming