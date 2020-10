La frutta se mangiata nell’orario sbagliato fa ingrassare

Bisogna mangiare la frutta nel momento giusto della giornata, se non si vuole rischiare di ingrassare

Per chi segue la dieta e pensa che l’abitudine di mangiare la frutta a metà mattina sia positivo per la linea, si sbaglia. Chi segue la dieta sa che i pasti da fare nella giornata sono 3 e non possono essere saltati. Colazione, pranzo e cena. Tuttavia gli spuntini al mattino e al pomeriggio sono ammessi e consigliati per non arrivare a ridossi dei pasti, troppo affamati.

In molti pensano che la frutta sia lo spuntino adeguato e salutare per tappare lo stomaco in attesa del pasto. Infatti è così, la frutta è lo spuntino migliore ma se consumato nell’orario sbagliato potrebbe avere una funzione inverse.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Facebook. Guerra all’antisemitismo. Quali contenuti verranno vietati

La frutta negli orari sbagliati fa ingrassare

Secondo alcuni studi americani infatti, la frutta sarebbe da evitare prima del pranzo. Mangiare frutta al mattino infatti fa ingrassare, anche se è difficile a credersi. Il motivo è che i frutti contengono zuccheri. In particolare contengono il fruttosio che fa aumentare l’appetito della persona. Tuttavia la frutta ha molti aspetti positivi per il corpo, è ricca di fibre, sali minarli e vitamine che sono essenziali per l’organismo.

Pertanto non bisogna assolutamente eliminarla dalla dieta ma solamente cambiare l’orario in cui la consumiamo. Ad esempio può essere consumata come spuntino di mezza giornata in combinazione ad altri cibi con grassi buoni e proteine che contrastano l’effetto del fruttosio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Le 5 lire del 1946 hanno un gran valore! se le possedete venite a scoprirlo

Una pera infatti può essere consumata con un pezzo di grana e voilà, lo spuntino è salutare e spezza la fame. Anche la frutta insieme allo yogurt greco è uno spuntino salutare e adeguato. Ci sono molti alimenti che in combinazione tra loro creano un effetto salutare e non fanno ingrassare. Un’altro accostamento che può sembrare strano ma in realtà è ottimo, sarebbe l’uovo sodo con una mela.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.