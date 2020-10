Luisa Ranieri splendida in barca: gonna cortissima, una fata sexy – FOTO

Luisa Ranieri splendida in barca: l’attrice incanta in versione fata sexy sfoggiando una gonna cortissima. Donna dalla bellezza mozzafiato, foto.

Luisa Ranieri splendida in barca. Con un abito nero che le lascia scoperte le gambe, a piedi nudi mentre sorseggia un bicchiere di vino mentre le luci alle sue spalle illuminano la scena. Una location da sogno che rende ancora più magica la foto scattata sul set del nuovo progetto dell’attrice.

Luisa Ranieri, infatti, è impegnata sul set della nuova fiction Rai dedicata a Lolita Lobosco, vicequestore del commissariato di polizia di Bari ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi e interpretata da Luisa Ranieri che si trova nel capoluogo pugliese per girare la serie.

Sempre bellissima e sempre più amata e apprezzata da fans e addetti ai lavori, la Ranieri è pronta ad incantare nuovamente i fans calandosi nei panni di un’altra donna forte e coraggiosa.

Luisa Ranieri, primo piano da urlo in bianco e nero

Visualizza questo post su Instagram #memories #me Un post condiviso da Luisa Ranieri (@luisaranieriofficial) in data: 28 Set 2020 alle ore 7:52 PDT

Luisa Ranieri è stata ed è una delle donne italiane in assoluto più belle e affascinanti. La sua è una bellezza mediterranea, elegante, sensuale e raffinata. La moglie di Luca Zingaretti non smette di stupire e di affascinare mettendo in primo piano il suo splendido viso la cui bellezza, in una foto in bianco e nero, è ancora più evidente. Sempre più bella, la Ranieri è bellissima sia quando è sul set che nella vita di tutti i giorni.

Riservata e con una vita privata serena e tranquilla, la Ranieri piace anche per questo suo lato di normalità. Mamma e moglie, l’attrice affianca alla sua carriera la sua famiglia riuscendo a conciliare i due aspetti della sua vita. Insieme al marito Luca Zingaretti ha dovuto affrontare la perdina della madre dell’interprete de Il commissario Montalbano.

Ad annunciarlo è stato proprio Luca Zingaretti che, sul proprio profilo Instagram, all’adorata mamma, ha dedicato un lungo e commosso messaggio.

