Mamma di un’attrice italiana. Sapreste riconoscerla? Chi è

Mariella Cardinali è la mamma di una nota attrice italiana. Bionda e occhi azzurri…a chi assomiglia? Scopriamolo insieme

Bionda e occhi azzurri, Mariella Cardinali è la mamma di un’attrice italiana molto nota. Lo sguardo e i colori rimarcano proprio una certa somiglianza. Avete capito di chi stiamo parlando? Laura Chiatti è la figlia di questa bella donna. Proprio un paio di giorni fa l’attrice le ha dedicato un post su instagram scrivendo: “Ma quanto sei bella mamma?”.

Laura Chiatti e il legame con la famiglia

Laura Chiatti è un’attrice italiana molto nota, moglie di Marco Bocci. I due hanno dato vita a due bambini stupendi, Elia e Pablo, e insieme sono una famiglia meravigliosa. Suo marito le è sempre vicino, con lui condivide gli alti e i bassi della vita. In questo ultimo anno l’attrice ha dovuto affrontare un periodo difficile a causa di problemi di salute del suo compagno e di sua mamma. Per fortuna tutto è andato per il meglio. “Mia madre e mio marito sono due forze della natura, sono sempre positivi. – ha raccontato in un’intervista a Verissimo – Io, invece, vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto. Sono diventata un’ipocondriaca. Adesso se ho mal di stomaco temo che sia qualcosa di più grave”.

Alla Chiatti piace condividere con i suoi fan alcuni momenti della giornata o dedicare post a persone care, infatti la mamma Marina è una di queste. Le due hanno un rapporto bellissimo insieme alla sorella Elisa. Sono un trio meraviglioso.

