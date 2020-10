Massimiliano Morra, Lele Mora: “L’attore è al Grande Fratello per un uomo”

Lele Mora fa una rivelazione a Live non è la D’Urso: “Massimiliano Morra ha avuto una relazione con un uomo importante”. Tutta verità

Mai come in questa edizione il Grande Fratello sta scatenando dei retroscena scioccanti. Massimiliano Morra è ancora una volta al centro del mirino. Il bello attore già qualche settimana fa era stato vittima di dichiarazioni, da lui smentite, riguardo alla sua sessualità. Oggi a parlare sul suo conto è Lele Mora, ex agente artistico, che a Live non è la D’Urso ha fatto delle rivelazioni davvero scioccanti.

Massimiliano Morra, la dichiarazione di Mora