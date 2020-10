Max Pezzali, dopo cinque anni di pausa, annuncia l’uscita di “Qualcosa di nuovo”

Max Pezzali ha annunciato l’uscita di un nuovo progetto discografico, cinque anni dopo il suo ultimo album. Ecco quando potremo ascoltarlo

Il suo ultimo disco di inediti risale al 2015 e ora Max Pezzali è pronto a tornare con un nuovo progetto. Si intitola “Qualcosa di nuovo” e verrà pubblicato il prossimo 30 ottobre. A comunicarlo lo staff del cantante sul proprio profilo social. L’uscita dell’album sarà anticipata dall’omonimo singolo, disponibile sulle piattaforme digitali a partire da venerdì 16 ottobre. Il brano è stato prodotto a Los Angeles da Michele Canova. Faranno parte del disco anche i singoli rilasciati nell’ultimo anno: “In questa città” e “Sembro matto“.

Un nuovo capitolo per Max Pezzali

Il cantante torna con un album di inediti cinque anni dopo “Astronave Max“. Ma in questi anni non è rimasto fermo, anzi. Nel 2017 ha pubblicato una raccolta dei suoi successi, comprese le hit realizzate con gli 883, per celebrare i suoi 25 anni di carriera. L’anno successivo ha invece collaborato con Nex e Francesco Renga, con i quali ha girato l’Italia in tour e ha successivamente pubblicato l’album contenente i loro brani più noti, reinterpretati a tre voci.

“Finché riusciamo a intravedere qualcosa di nuovo oltre la prossima curva, nelle relazioni sentimentali come nella vita, possiamo dire di essere vivi. Anche in un periodo difficile come quello che stiamo attraverso“, con queste parole viene annunciata l’uscita del nuovo disco accompagnato dall’immagine di copertina. Max Pezzali è quindi pronto a inaugurare un nuovo capitolo e il pubblico freme dalla voglia di ascoltare gli inediti che ne faranno parte.

Per questo 2020 il cantante aveva in programma un evento davvero speciale, un concerto allo Stadio di San Siro per celebrare la sua carriera. Alla data annunciata ne era stata organizzata una seconda, in seguito al tutto esaurito della prima. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha causato il rinvio dei concerti che sono stati tuttavia posticipati alla prossima estate. Nel frattempo Max è pronto a rilasciare “Qualcosa di nuovo” e a dare forse inizio a una nuova fase della sua carriera.

