Mercedesz Henger e lo scatto BOLLENTE | Splendido lato B – FOTO

Mercedesz Henger posta su Instagram uno scatto BOLLENTE, in cui mette in mostra tutte le sue grazie: una dea!

Mercedesz Henger non perde mai l’occasione di lasciare i suoi followers a bocca aperta, specie se si tratta della sua indiscutibile bellezza. Nello scatto da poco pubblicato, la vediamo in un bikini esplosivo, che non lascia nulla all’immaginazione: nella sua sensualissima doccia, la ragazza sfoggia un lato B da urlo!

E i fan commentano estasiati: “Senza fiato, stupenda…“.

Mercedesz: chi è davvero la figlia di Eva Henger?

Mercedesz Henger è nata nel 1991, ed è la prima figlia di Eva Henger. La giovane si è formata all’estero, frequentando la facoltà di Psicologia in Inghilterra. Questo proprio a causa del lavoro di sua madre, nota pornostar: Mercedesz, come più volte dichiarato, ha sofferto moltissimo per gli atti di bullismo subiti in gioventù.

Dopo aver interpretato ruoli minori in alcune produzioni cinematografiche, la giovane sale alla ribalta grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi, dove viene apprezzata dal pubblico per la tenacia e la grinta dimostrate. Successivamente, sarà ospite fissa di alcuni programmi televisivi, in particolare quelli condotti da Barbara d’Urso.

Mercedesz, dal 2018, ha intrecciato una relazione sentimentale con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Il loro rapporto, tuttavia, non si è sempre rivelato rose e fiori, tant’è che sembra essere stato il motivo dell’allontanamento della ragazza dalla madre Eva. Quest’ultima, infatti, non vedrebbe di buon occhio il fidanzato della figlia, accusandolo di aver avuto più volte degli atteggiamenti violenti verso di lei.

Mercedesz, dal canto suo, è stata protagonista di svariati tira e molla con l’ex tronista, ma lo ha sempre difeso di fronte alle accuse della madre. Secondo Lucas, Eva avrebbe messo in giro queste voci su di lui proprio per attirare un po’ di pubblicità.

Fisico strepitoso: Mercedesz Henger ILLEGALE su Instagram