Michela Persico, total black e cuissard. Il ritorno a Torino è spumeggiante – FOTO

La neo mamma e fidanzata di Daniele Rugani ha condiviso uno scatto dalla sua bella Torino. Stivali alti e total black per Michela Persico che è bellissima

Visualizza questo post su Instagram E sono già 3 settimane di te piccolo puffetto mio👶💙 #bebè #mylife Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 9 Ott 2020 alle ore 3:02 PDT

La fidanzata di Daniele Rugani, Michele Persico, non è conosciuta solo per essere la compagna del difensore del Rennes da inizio mese. Michela è giornalista sportiva e conduttrice televisiva, ha iniziato a lavorare come modella ma poi la passione per il giornalismo è cresciuta ed ha iniziato a collaborare per trasmissioni come Top Calcio 24 o SportItalia nel ruolo di inviata esterna, fino all’arrivo a Mediaset. È stata anche però tra le altre cose opinionista nel programma tv Quelli che il calcio, condotto da Nicola Savino su Rai 2.

Dopo tanta attesa, la felicità: il 18 settembre Daniele Rugani e Michela Persico sono diventati genitori del piccolo Tommaso, primogenito della coppia. Una notizia meravigliosa che il difensore della Juventus ha voluto condividere sui social. “Proveremo a insegnarti le cose della vita, ma la verità è che tu ci hai già insegnato cosa conta nella vita – ha scritto il 26enne bianconero -. Oggi, il giorno in cui ho imparato il vero significato della parola felicità. Bravissima e grazie per tutto questo Michela”.

Una gioia infinita per i neo-genitori, costretti a convivere anche con la paura durante questi mesi. Rugani, infatti, era stato il primo giocatore della Serie A a risultare positivo al Covid. Dopo qualche giorno anche la compagna era risultata positiva al tampone e i due – per fortuna asintomatici – avevano vissuto separati, in isolamento forzato, per 35 giorni. Proprio durante il lockdown, Michela Persico aveva annunciato in un’intervista di essere incinta di quattro mesi.

Michela Persico in Piazza San Carlo è un tripudio di bellezza