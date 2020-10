Michelle Hunziker splendida mentre si allena, mostra un fisico assurdo. Che lato A – VIDEO

Michelle Hunziker splendida anche mentre si allena: la conduttrice mostra un fisico assurdo e ul lato A da impazzire, il video.

Qual è il segreto di bellezza di Michelle Hunziker? A svelarlo è proprio la conduttrice che ha deciso di condividere con le sue fans i suoi durissimi allenamenti con cui mantiene in splendida forma il fisico perfetto che le ha donato madre natura. Michelle non lascia nulla al caso ed essendo amante del buon cibo, si mantiene in forma allenandosi con quotidianità.

Che sia al mattino o quando torna a casa dopo i vari impegni di lavoro, la Hunziker non salta mai un allenamento e i video che pubblica sui social sono sempre più seguiti dalle donne che sperano di migliorare la propria forma fisica allenandosi in suo compagnia e lasciandosi trascinare dalla sua energia e voglia di vivere.

Michelle, così, nell’ultimo video pubblicato su Instagram, sfoggia un fisico pazesco e un lato A da urlo facendo letteralmente impazzire tutti i fans.

Michelle Hunziker, fisico e lato A da urlo durante l’allenamento