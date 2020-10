“Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”. Lo ha detto Fabrizio Corona alla ex moglie Nina Moric

Nina Moric e Fabrizio Corona ai titoli di coda anche nei rapporti civili. Il dialogo tra la coppia, che negli scorsi mesi si era ritrovata, si è incrinato malamente negli ultimi giorni. È proprio nella serata di lunedì 12 ottobre che sul profilo Instagram di Nina Moric è apparso un messaggio allarmante con frasi davvero preoccupanti pronunciate da Fabrizio Corona.

La modella che vive in Italia da parecchi anni, ma di origini croate, ha pubblicato delle forti dichiarazioni registrate in una telefonata con l’ex marito finito in carcere per varie vicissitudini in passato. Oltre che il marito, Nina ha messo in piazza anche le parole del figlio Carlos.

Toni davvero accesissimi tra i due: “Perchè gli hai creato tutti questi traumi? Perchè mi dici che sono una pu**ana davanti a Carlos?” ha detto la modella.

Fabrizio Corona e le minacce al figlio Carlos Maria

Fabrizio Corona

“Vorrei aprirmi con te, io voglio diventare una persona migliore, venire da te e dimenticare questa persona, dimenticare il male”.

Nina Moric, in forte stato di crisi, è stata schietta e sincera nei riguardi del figlio Carlos Maria: “Ti sta minacciando Carlos? Tuo padre ti sta minacciando?

Pronta è arrivata la risposta di Carlos Maria che da un po’ di tempo vive insieme al padre, il re dei paparazzi. Il giovane ha rivelato alla madre: “In parte sì, purtroppo […] Io voglio stare con te, è questa la verità. Tu sei una persona che mi può aiutare a essere migliore, più buona, perchè purtroppo io stando con il male imparo anche il male”.

Il Post con le minacce di Fabrizio Corona alla modella croata è subito balzato agli occhi di tutti. La donna insieme al video ha scritto anche un messaggio che fa presagire nulla di buono.

“Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più a stare zitto – ha scritto la Moric – Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo a voi quello che passo tutti i giorni e continuo inoltre a passare per quella malata di mente. Ai posteri l’ardua sentenza”. Cosa succederà dunque in questa lunga e tormentata saga?

