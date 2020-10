“Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”. Lo ha detto Fabrizio Corona alla ex moglie Nina Moric

Nina Moric e Fabrizio Corona ai titolo di coda anche i rapporti civili . Il dialogo della coppia si è incrinato malamente negli ultimi giorni . È proprio nella serata di lunedì 12 ottobre , sul profilo Instagram di Nina Moric è apparso un messaggio allarmante con frasi davvero preoccupanti pronunciate da Fabrizio Corona. La modella che vive in Italia da parecchi anni , ma di origini croate ha pubblicato delle forti dichiarazioni registrate in una telefonata con l’ex marito finito in carcere per varie vicissitudini in passato . Oltre che il marito , Nina , ha messo in piazza anche le parole del figlio .

Toni davvero accesissimi tra i due: “Perchè gli hai creato tutti questi traumi? Perchè mi dici che sono una pu**ana davanti a Carlos?”

Fabrizio Corona e me minacce al figlio Carlos Maria

“Vorrei aprirmi con te, io voglio diventare una persona migliore, venire da te e dimenticare questa persona, dimenticare il male”.

Nina Moric, in forte stato di crisi , stata schietta e sincera nei riguardi del figlio Carlos Maria: “Ti sta minacciando Carlos? Tuo padre ti sta minacciando?

Pronta è arrivata la risposta di Carlos Maria che ha rivelato alla madre:

“In parte sì, purtroppo […] Io voglio stare con te, è questa la verità. Tu sei una persona che mi può aiutare a essere migliore, più buona, perchè purtroppo io stando con il male imparo anche il male.”

Il Post con le minacce di Fabrizio Corona alla modella croata è subito balzato agli occhi di tutti . La donna insieme al video ha scritto un messaggio che fa presagire a nulla di buono:

“Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più a stare zitto. Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo a voi quello che passo tutti i giorni e continuo inoltre a passare per quella malata di mente. Ai posteri l’ardua sentenza”.