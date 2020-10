Paolo Bonolis , svelato al pubblico quanto guadagna: le cifre

Paolo Bonolis, il presentatore Mediaset, svela al pubblico quanto guadagna. Ecco le cifre da capogiro che derivano dal suo contratto.

Paolo Bonolis è attualmente sotto contratto con Mediaset ed il suo compenso è veramente da capogiro. E’ uno dei presentatori più amati e seguiti. I suoi programmi sono un successo assicurato, la sua presenza è una garanzia. Una certezza quella di Paolo Bonolis che ovviamente merita di essere ben remunerata. A tal proposito si è pronunciato un altro volto storico di Mediaset – Maurizio Costanzo – il quale su Nuovo TV nella rubrica dallo stesso curata avrebbe parlato del noto presentatore, soffermandosi anche sul suo ritorno in Rai per come da molti era stato inteso. Il giornalista ha dichiarato sul punto: “Qualche incursione nella Rai l’ha fatta nella sua carriera, ma mai dire mai” .

Paolo Bonolis plurimilionario, ecco le parole di Costanzo

Si vocifera di un ritorno di Paolo Bonolis a condurre uno dei programmi più seguiti – ma anche criticati – in casa Rai; Affari Tuoi. Per Bonolis sarebbe la seconda volta al timone dello show preserale. Ma ovviamente, viste le cifre importanti elargite grazie al suo contratto Mediaset, occorre vedere se la Rai riuscirà a proporre un’offerta accattivante per il conduttore. Chiaramente non vi è solo una questione di denaro, ma di affetti: Bonolis è molto legato ai suoi Avanti un altro e Ciao Darwin. Paolo Bonolis è stato al centro delle polemiche la scorsa estate per aver partecipato ad una partita di calcetto con Flavio Briatore ed altri personaggi famosi, alcuni dei quali poi positivi al Covid-19. Adesso non basta che attendere i prossimi step e seguire Bonolis in Mediaset o Rai. Staremo a vedere.

Di recente in un esilarante video Paolo Bonolis su Instagram spiega a suoi follower che non conosce i Bitcoin e che non si è arricchito con questi strumenti.

