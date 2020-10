Rita Dalla Chiesa e la rivelazione su Frizzi: “Vi spiego cosa ha fato per me”

Rita Dalla Chiesa e la sua dedica a Fabrizio Frizzi nel programma di Rai 3. Tutta la verità sul loro rapporto ora che non c’è più

Fabrizio Frizzi è uno dei personaggi impossibili da dimenticare della televisione italiana. Il presentatore dolce, pacato e riservato che se ne è andato lo scorso 26 marzo 2018. Da allora tutti, telespettatori, amici e colleghi lo ricordano con stima e affetto quasi come se fosse ancora con noi. Dopo la sua scomparsa molti che lo conoscevano bene lo hanno ricordato e ancora oggi dopo un anno e mezzo dalla sua morte il suo ricordo non si affievolisce.

A parlare di lui è Rita Dalla Chiesa, la sua prima moglie, rimasta al suo fianco per dieci anni. Diverse volte ha parlato del presentatore e del rapporto importante che c’è stato tra di loro, sempre con garbo e delicatezza per non urtare la sensibilità della vedova Carlotta Mantovan.

Nella puntata del programma di Rai3 ‘Le Ragazze’, Rita Dalla Chiesa ha dedicato ancora una volta un pensiero al suo ex marito e ha detto che è stata una delle persone più importanti della sua vita. I due sono rimasti molto legati anche dopo la separazione, anche se la conduttrice non ha nascosto che è sato tutto molto difficile.

Rita Dalla Chiesa su Fabrizio Frizzi: “Mi ha salvato la vita”

Quello che Rita Dalla Chiesa ha detto per Fabrizio Frizzi è una vera e propria dedica d’amore. “Io credo che lui mi abbia salvato la vita, lo dico seriamente”, ha confidato ieri nel programma di Rai 3. “La sua allegria, il suo acchiapparmi per i capelli, le sue telefonate notturne, sono il tuo amico della notte, mi diceva. Ha saputo calmare e mandare via le tante ombre che avevo dentro di me, con la sua positività, con la sua profondità”.

Insomma, Frizzi come l’uomo che tutti vorrebbero, quello descritto da Rita Dalla Chiesa. I due si sono sposati nel 1992 per poi divorziare nel 2002 rimanendo però in buoni rapporti.

“Con Fabrizio siamo diventati fratelli. E anche con Carlotta, se lo vorrà, quando lo vorrà, sarò una sorella per sempre” aveva detto la conduttrice in un’altra intervista aprendo il suo cuore a lei e all’unica figlia di Frizzi, la piccola Stella.

“Io ci sarò per lei e per Stella. I due amori di Fabrizio. Non mi piace quando ci chiamano prima e seconda moglie – ha ammesso – Noi siamo delle donne che hanno amato lo stesso uomo in due momenti diversissimi della vita”.

