Romina Power: “Andremo a nuoto nella m..da”, da sfogo assurdo

L’attrice statunitense Romina Power, residente in Puglia mette in mostra le sue doti ambientaliste e si produce in uno sfogo pazzesco

Ormai è da tanti anni a questa parte che l’ex moglie di Al Bano Carrisi, l’artista statunitense Romina Power porta avanti il suo “intimo” rapporto con la natura circostante. Romina non coltiva solo la passione per il canto, che l’ha resa famosa sul palcoscenico dei grandi eventi, ma c’è dell’altro.

Durante la vita ha sempre avuto un “debole” per il rispetto dell’ambiente in generale: pulizia stradale, dei parchi, del verde di campagna e lotte continue contro l’inquinamento del mare. Quest’ultima, in particolar modo rappresenta da quando c’è lei, il “cavallo di battaglia”, affinchè la salute dell’uomo abbia modo di eccellere.

Purtroppo al giorno d’oggi, non tutti sono dalla parte di Romina ed ogni occasione è quella giusta per condurre una vita regale e allo stesso tempo fuori dagli “schemi” delle norme del buon cittadino. Per questo motivo Romina non ha mai smesso di farsi carico delle responsabilità altrui, cercando di mettere in piedi riunioni “costruttive” e insegnare ai concittadini pugliesi, come rispettare le “bellezze” turistiche, circostanti.

LEGGI ANCHE —–> Nina Moric registra Fabrizio Corona: “ti fracasso la testa e ti uccido” VIDEO

Romina Power, una battaglia inarrestabile, contro chi è senza dignità

L’artista statunitense, ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power, avendo vissuto la sua vita tra le terre coltivate e curate dell’incredibile dimora di campagna a Cellino San Marco, non ha mai smesso di “sentire” dentro il “suono” melodioso della natura.

Da anni ormai la cantante che popolava la scena sul palcoscenico di Sanremo è diventata un’ambientalista di fama regionale. Per chi non è dalla sua parte è pronta a lanciare il “guanto di sfida”, ma non sempre riesce a cogliere l'”asso” vincente dalla manica per far valere le sue ragioni.

La Puglia è la terra del piacere naturale e lei si prodiga certamente per difendere il paesaggio turistico, ingaggiando delle vere e proprie lotte contro chi deturpa l’ambiente.

Giorni fa Romina Power era stata a Manduria, dove ha incontrato gli abitanti del luogo e l’amministrazione comunale, per insegnare a tutti ad avere più responsabilità del paesaggio che li circonda. In particolar modo quello marittimo, che da un pò di tempo a questa parte è “preda” costante per i “facinorosi” dell’ambiente.

LEGGI ANCHE —–> Guillermo Mariotto: rivelati i retroscena sulla sua vita privata

“Tra poco nuoteremo nella m..da” – così Romina durante la rinuione ha sfogato tutta la sua indignazione, cercando di stimolare le persone a fare dei sacrifici e rispettare al massimo delle opportunità, la natura circostante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.