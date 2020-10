Rosita Celentano, la figlia del cantante ha un ex dal sangue blu. Chi è

Rosita Celentano, una dei figli di Adriano e Claudia Mori, ha scaturito sul web molte curiosità. Sembra che la donna fosse fidanzata con un principe

Rosita Celentano ha un passato tutto da raccontare. La figlia di Adriano e Claudia Mori, dopo la pubblicazione del libro Grazie a Dio ho le corna, ha dichiarato che non ha mai tradito un uomo e che per innamorarsi si deve essere coinvolti non solo dalla persona ma da tutto quello che lo circonda. Sembra che le sia successo con un suo ex, il Principe Soldano Kunz d’Asburgo Lorena. Ma cosa sappiamo riguardo a questa persona?

Rosita Celentano, l’amore per il Principe

Rosita è una dei tre figli della coppia Adriano Celentano e Claudia Mori, la donna è un volto noto della televisione e della radio, ha mosso i suoi primi passi recitando piccole parti in alcuni film con i suoi genitori. Non sappiamo molto della sua vita privata ma una cosa è certa, l’attrice ha avuto una relazione con un nobile dal sangue blu. Il Principe Soldano Kunz D’Asburgo Lorena è stata una persona molto importante per Rosita che ne parla sempre molto bene affermando che sia un uomo di classe e dall’animo buono e sensibile. Ma c’è di più. Oltre ad essere legato alla Celentano, è stato fidanzato anche con Daniela Santanchè.

Di sangue blu e latin lover, il Principe ha fatto battere il cuore a molte donne in Italia e tutte di un certo livello. Per Rosita però l’amore è solo un ricordo, ora il lavoro viene prima di tutto.

