Striscia, Brumotti aggredito a Milano: spaccio di droga in Parco Sempione

Nuova aggressione per Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia. Nella puntata andata in onda lunedì, l’inviato è stato aggredito mentre cercava di rendere noto lo spaccio di droga a Milano, precisamente al parco Sempione. La coca si vende alla luce del sole al parco milanese e per Brumotti sono partiti lanci di sassi da parte dei pusher. Brumotti non si ferma nonostante i rischi che puntualmente corre con gli spacciatori a Milano, così come in altre città. L’ultima aggressione ricevuta dall’inviato del noto programma in onda su Canale % ogni sera, è avvenuta al corso Como. Brumotti in quel caso si finse cliente e smascherò il traffico fuori ai locali della via milanese. Non sono mancati pugni, sputi, lancio di bottiglie.

Milano, Brumotti aggredito

Ecco le parole dopo l’aggressione avvenuta invece a Porta Venezia, dove ha ricevuto una bastonata: “Mi hanno colpito al volto in modo violento. Mi sono spaventato parecchio. L’aggressione è stata molto violenta e per qualche minuto ho perso conoscenza. Ma per fortuna adesso sto bene. Le forze dell’ordine e gli operatori sanitari sono immediatamente intervenuti e mi hanno portato all’ospedale Niguarda. Voglio rassicurare tutti: sto bene e ho firmato per tornare a casa. Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno”. Ma l’inviato prosegue senza fermarsi nella sua attività di informazione. Cercare di documentare gli affari loschi di spacciatori, parcheggiatori nelle città italiane.

Una vera piaga che sta assumendo delle dimensioni importanti in tutto lo Stivale. Da nord a Sud si vende droga in molti luoghi e alla luce del sole senza la paura di doversi nascondere.

