Veronica Ruggeri, spacco e gambe scoperte: la “riccia” delle Iene è uno spettacolo – Foto

Veronica Ruggeri, spacco e gambe leggermente scoperte: l’inviata “riccia” de Le Iene show è un vero spettacolo, foto.

Veronica Ruggeri è sempre più bella e, prima della diretta de Le Iene Show, su Instagram, ha lasciato a bocca aperta i fans pubblicando una foto in cui sfoggia un look casual e molto semplice che, tuttavia, non fa che esaltare la sua bellezza naturale.

Capelli ricci, rossi e sciolti tali da caderle sulle spalle. Gonna con uno spacco che le lascia leggermente scoperte le gambe quando si siede e un viso acqua e sapone che lascia sempre senza fiato tutti i suoi followers. Una ragazza che, dopo aver conquistato il pubblico de Le Iene con i suoi servizi girati in varie zone d’Italia, sta facendo la stessa cosa con il popolo dei social condividendo le foto in cui si mostra sempre con la sua bellezza acqua e sapone.

Veronica Ruggeri in minigonna: gambe mozzafiato per la “iena”