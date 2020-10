Al Bano Carrisi, personaggio pubblico dalle promesse non mantenute

La famiglia Carrisi ha subìto negli ultimi tempi un nuovo polverone. Parliamo di Al Bano, in barba all’ennesima promessa non manutenuta…

Dopo anni di successo mediatico, tra le liriche espletate sui grandi palcoscenici nazionali, ecco che torna in auge il nome di Al Bano Carrisi. Quando si parla del “contadino” di Cellino San Marco, la sorpresa o il pettegolezzo è sempre dietro l’angolo.

Oggi l’ex marito di Romina Power si è dimostrato “infedele” sotto un certo punto di vista. L’argomento non può essere “digerito” dalle persone a lui di contorno, in particolar modo dall’attuale compagna di viaggio, Loredana Lecciso.

La vip leccese, che da anni ormai condivide il letto di casa con il famosissimo cantante di Sanremo non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere. E non a caso, in una delle ultime interviste rilasciate a Novella 2000 ha fatto sapere di essersi sentita molto delusa dal fatto che Al Bano non abbia mantenuto determinate promesse, fatte nel lontano passato.

A svelarlo è il direttore della rivista di Gossip, Roberto Alessi, che a distanza di tempo “sgancia” la bomba sul famoso cantante di Cellino San Marco, in Puglia, il quale confidò allo stesso che un giorno avrebbe voluto sposare Loredana, anche per una questione di bene dei suoi figli.

Al Bano Carrisi: “Io e Loredana, sposi “mentali””…e scappa una nuova promessa!

L’indignazione della Lecciso è venuta a galla, quando Alessi ha aggiunto che a far cambiare idea ad Al Bano, nel tempo, sarebbero stati alcuni litigi un pò troppo “voluminosi” tra la coppia. Quì “scatta” la promessa non mantenuta, oggi fuori da qualsiasi portata di gravità, per un rapporto di coppia, che comunque resta saldo a detta dello stesso proprietario della tenuta di campagna di Cellino San Marco: “Io e Loredana siamo sposati mentalmente, senza carte e timbri”.

Ma Al Bano, durante la risposta a questo grande quesito non si è risparmiato ad “accennare” una nuova promessa, quella di sposare veramente un giorno Loredana “…ma questa volta dovrei essere convincente nei suoi confronti!”.

Questa indiscrezione “lampo” è stata fondamentale, per scoprire altre sorprese nascoste della vita di Al Bano Carrisi, ma soprattutto è stata l’occasione giusta per mettere a tacere una volta per tutte, i dubbi dei fan, che volevano il Carrisi cantante, accanto alla figura femminile, secondo loro, più consona al suo modo di essere: Romina Power

