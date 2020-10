Alba Parietti contro Dayane Mello, è guerra aperta: “Sta giocando sporco”. Al Grande Fratello Vip Dayane si è avvicinata moltissimo al figlio della showgirl

Alba Parietti ha rotto il silenzio riguardo la situazione tra Dayane Mello e suo figlio Francesco Oppini, che è nella casa del Grande Fratello Vip. La modella sta corteggiando spudoratamente suo figlio da oramai qualche settimana, ma lui non cede e ha più volte sottolineato di vederla soltanto come un’amica, come una della camerata dei maschi, perché è felicemente fidanzato con la sua Cristina e non ha alcuna intenzione di rinunciare a lei dopo tanto tempo che si conoscono.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Alba Parietti si è scagliata contro Dayane Mello, che sta corteggiando suo figlio Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip

Alba ha registrato un video e ha detto la sua su Dayane, e quello che sta facendo nella casa. “Lui si fidava ciecamente della sua amicizia con Dayane Mello ma lei sta facendo passare un messaggio diverso, ovvero che sotto sotto Francesco le stava facendo la corte” ha dichiarato. “Siccome fuori c’è una vita a cui Francesco tiene, una fidanzata a cui lui stesso ha dichiarato con cui andrà a convivere, io penso che sia importante che una persona al di fuori gli faccia notare cosa sta succedendo. Perché intromettersi e rovinare un rapporto che potrebbe durare una vita a favore di un gioco che dura tre mesi?”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Signorini farà sentire queste dichiarazioni a Dayane e Francesco? Lui ha spesso sottolineato che non ama quando sua madre si intromette, ma in questo caso alla Parietti sembrava doveroso farlo. Tra l’altro Dayane era convinta che sarebbero andati d’accordissimo, infatti una volta scherzando l’ha pure chiamata “suocera”.