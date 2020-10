Alberto Matano risponde alle accuse di Lorella Cuccarini: “Sono una persona trasparente”

In un’intervista a Verissimo Lorella Cuccarini ha raccontato la sua verità su quanto accaduto in Rai, ora è toccato ad Alberto Matano rispondere alle accuse

Lo scorso sabato Lorella Cuccarini è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin. In quell’occasione ha finalmente parlato della vicenda che l’ha vista protagonista e che ha causato il suo allontanamento dalla Rai. Al termine della scorsa stagione de La Vita in Diretta, che conduceva a fianco di Alberto Matano, è stata resa pubblica una mail nella quale Lorella accusava il collega di maschilismo e di come fosse complesso lavorare con lui. A Verissimo la conduttrice ha spiegato come quelle parole non fossero dirette alla stampa e che la lettera non era destinata alla pubblicazione e che il diretto interessato fosse a conoscenza della sua visione.

LEGGI ANCHE -> Le Iene, la Marcuzzi salta la diretta all’improvviso: il motivo

La risposta di Alberto Matano alle accuse di Lorella Cuccarini

La Cuccarini ha infatti dichiarato di aver parlato apertamente con Alberto Matano e avegli detto in faccia tutto quello che pensava. La decisione di scrivere una lettera ai colleghi è nata dalla sensazione che qualcosa dietro le quinte stesse cambiando. Invece la conduttrice ha dichiarato di essere stata pugnalata alle spalle: “Faceva il migliore amico davanti e dietro invece si consumava un piano che andava in un’altra direzione“. Sebbene ci sia stata male per come la situazione è stata gestita, Lorella ha sottolineato di aver chiuso quella storia e di essere andata avanti. Ora per lei è tempo di pensare a nuovi progetti.

LEGGI ANCHE -> Amadeus e Giovanna, con una telefonata sconvolgono Antonella Clerici

Dopo la sua intervista a Verissimo il team di Striscia la Notizia non ha perso tempo e ha pensato bene di consegnare il Tapiro D’Oro proprio a Matano. Valerio Staffelli è riuscito a incontrarlo e a chiedergli cosa ne pensasse di quanto rivelato dalla collega. Il conduttore de La Vita in Diretta non è stato di molte parole ma ha voluto sottolineare come non se lo aspettasse: “Le pugnalate? Non ho nulla da dire, io sono una persona trasparente“.

Difendendosi anche dalle accuse di chi lo ha definito un raccomandato ha dichiarato di aver fatto una lunga gavetta e che tutti, infondo, hanno conoscenze e amici. “Se sono maschilista?” ha poi concluso Matano, “vorrei che rispondesse mia madre“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter