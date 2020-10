Semplicemente magnifica, è Anna Tatangelo in versione diavolessa della seduzione. La cantante annuncia il nuovo lavoro musicale con Gemitaiz.

Annuncia il suo ennesimo grande ritorno, Anna Tatangelo. La cantante di Sora fa infatti sapere a tutti i suoi followers che questa settimana uscirà il nuovo singolo che vedrà anche la partecipazione di Gemitaiz. Lui è il noto rapper romano di 32 anni, ritenuto tra i maggiori interpreti del genere hip hop in Italia.

Per quanto riguarda la Tatangelo, sul suo profilo ufficiale Instagram compare un post nel quale lei fa bellissima mostra di sé. Con indosso uno ‘sbrilluccicoso’ vestito in latex color rosso passione, la cantante fa vedere una espressione altrettanto bruciante da femme fatale. E la ‘pericolosità’ della sua capacità di sedurre è amplificata da un fucile d’assalto stretto in una mano e da un pastore tedesco pronto a mordere tenuto al guinzaglio nell’altra. Gli occhi sono nascosti infine da un paio di occhiali da sole. Il nuovo singolo della Tatangelo con Gemitaiz si intitola ‘Fra Me e Te’ ed uscirà nella giornata di venerdì 16 ottobre.

Anna Tatangelo, il suo vestito rosso infiamma gli animi

Visualizza questo post su Instagram 16/10/20 #ceraunavolta Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 13 Ott 2020 alle ore 10:03 PDT

Da parte di Anna si tratta di un nuovo ‘reebot’, almeno per quanto riguarda i social. Infatti ancora una volta il suo profilo Instagram era stato liberato di tutte le immagini ed i video realizzati e pubblicati negli ultimi sei mesi all’incirca. Una prima volta era successo nel corso della scorsa primavera. Tale periodo era risultato particolare per la 33enne artista ciociara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 7 Ott 2020 alle ore 2:55 PDT