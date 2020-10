Dopo il successo di “Guapo” Anna Tatangelo non si ferma e annuncia l’uscita del nuovo singolo “Fra me e te”, continuando a percorrere la strada del genere rap

Che qualcosa stesse bollendo in pentola per Anna Tatangelo lo si percepiva da giorni. Dopo aver eliminato tutti i contenuti sul profilo Instagram sono apparsi due post che facevano presupporre l’arrivo di un annuncio. Una semplice scritta: “C’era una volta” -proprio come iniziano tutte le favole che si rispettano- seguita da un alcune animazioni legate a Cappuccetto Rosso. Tutto questo era in realtà legato al nuovo singolo della cantante che uscirà questo venerdì, 16 ottobre.

“Fra me e te”, il nuovo singolo di Anna Tatangelo

Si è conquistata un posto tra i tormentoni dell’estate con “Guapo“, il brano realizzato insieme a Geolier che ha ottenuto circa 20 milioni di streaming. Ora Anna Tatangelo torna e lo fa accanto a un altro nome della scena rap italiana: Gemitaiz. Il singolo si intitola “Fra me e te” ed è stato prodotto dal noto artista Mixer T. Un nuovo capitolo nella carriera della cantante iniziato un paio d’anni fa dopo aver collaborato con Achille Lauro e Boss Doms con i quali ha rivisitato il suo celebre brano “Ragazza di periferia“.

In quell’occasione Anna ha scoperto un nuovo mondo, sempre legato alle sue radici -ci tiene pero’ a precisare- che ha deciso di voler conoscere più a fondo. Da lì la voglia di sperimentare, di conoscere nuovi linguaggi e la decisione di lavorare insieme ad artisti con il quale il pubblico non avrebbe mai pensato di vederla.

Con “Guapo” ha dato ufficialmente inizio a una nuova fase della sua carriera e vita. Non solo si è distaccata da un genere musicale, ma anche dalla sua casa discografica. Il brano è stato infatti pubblicato sotto l’etichetta Believe Record, che ha rappresentato la Tatangelo per la prima volta. La cantante era precedentemente legata alla Sony Music e alla GGD, l’etichetta dell’ex compagno Gigi D’Alessio.

