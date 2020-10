Annalisa si racconta, svela su TikTok un suo grande difetto – VIDEO

Novità e nuovi inizi per la cantante Annalisa che posta alcuni scatti sereni nella sua casa e su TikTok svela uno dei suoi maggiori difetti

Fresca dell’uscita il 18 settembre del nuovo album “Nuda”, Annalisa festeggia nel frattempo il grande successo in radio del singolo “Tsunami”, canzone sentimentale che racconta gli effetti di un’estate attraverso la riflessione, la forza e la fragilità di una ragazza cresciuta e diventata donna.

La cantante, terza al Festival di Sanremo 2018 con “Il mondo prima di te”, ha raccontato le origini del brano tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Questa canzone – intensa e importante – nasce da una pagina di diario, che poi ho adattato a canzone, in studio. Sono frasi che mi ero appuntata una notte in cui non riuscivo a dormire proprio perché continuavano a ronzarmi dentro. Le voci sono intorno e nella testa. A volte ti pervadono. E scrivere è sempre stato in me un tentativo di dargli pace e mettere ordine scavando per chiedersi cosa sono davvero per ognuno di noi la vita, l’amore, la libertà. Senza dar ascolto ad altri”.

L’artista lo ha raccontato in questo modo: “Nuda è un album in cui ho cercato di raccontare e raccontarmi completamente, senza risparmiare nulla, dalla leggerezza alla riflessione più profonda, dalla forza all’assoluta fragilità, c’è dentro tutto”.

Annalisa, in sneakers e minigonna per la sua “Golden hour”