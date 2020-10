Aurora Ramazzotti è attivissima sui social network: la figlia di Eros e di Michelle Hunziker ha postato uno scatto in cui ha svelato il suo nuovo look.

Aurora Ramazzotti è una ragazza bellissima: la figlia di Michelle Hunziker e di Eros è attivissima sui social network e ogni giorno posta scatti e stories deliziando di fatto tutti i suoi fan. La classe 1996 ha un grosso seguito su Instagram: il suo profilo vanta ben 2 milioni di follower. La piccola Ramazzotti è spesso in televisione: tra presenze in vari salotti e programmi in cui aiuta la madre, lei ha deciso con forza di entrare nel mondo dello spettacolo. Aurora, in ogni modo, condivide tutti i momenti della sua giornata e a ama aggiornare i suoi ammiratori sulle sue attività. La 23enne, poco fa, ha messo in rete una serie di stories in cui ha svelato il suo nuovo look: il taglio di capelli ha letteralmente mandato i fan in visibilio. Se siete curiosi di vederlo, cliccate su successivo.

Il nuovo look di Aurora Ramazzotti: bellissima