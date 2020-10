Beautiful, anticipazioni puntata 15 ottobre: la decisione di Ridge

Beautiful, anticipazioni: battuta d’arresto per due personaggi dopo la dura presa di posizione di Ridge. Nel frattempo Bill si riavvicina alla nipote.

È un momento davvero critico per Xander e Zoe, accusati di connivenza nello scambio di culle che ha visto protagonisti il dottor Buckingham e Flo. Adesso che Beth è stata ritrovata, i responsabili del gesto e tutti coloro che ne erano a conoscenza devono pagare. Xander è dunque tornato a Los Angeles per difendere l’ex fidanzata Zoe. Per quanto le cose con la ragazza non stiano andando per il meglio, il giovane Avant farebbe di tutto per proteggerla dall’ira della famiglia Forrester. Ridge e Brooke, infatti, non saranno affatto clementi.

Beautiful, anticipazioni: Ridge licenzia Xander e Zoe

Dalle anticipazioni americane della soap scopriamo che la storia di Xander e Zoe è giunta al capolinea. Accusati di rapimento di minore insieme a Reese e Flo, i due rischiano addirittura la galera. Molta disperazione e molti chiarimenti più tardi, Brooke e Ridge emetteranno la loro sentenza: non denunceranno i due ragazzi, ma non hanno più intenzione di vederli lavorare ancora alla Forrester. Xander e Zoe sono dunque licenziati. Con questa presa di posizione dello stilista e di sua moglie, Xander uscirà definitivamente di scena, mentre Zoe si ritroverà da sola ed emarginata da tutti. La ragazza troverà conforto in una persona che il pubblico conosce molto bene… a questo link, le anticipazioni dei prossimi mesi.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Reese è stato arrestato. Ridge verrà a saperlo grazie ad una chiamata della polizia. Nel frattempo Shauna non si arrende e tenta un nuovo approccio per scagionare sua figlia.

