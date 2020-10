Bianca Atzei, bella nel suo letto insieme ad un amico molto speciale – Foto

Bianca Atzei, sguardo da femme fatale nel selfie e abbraccio pieno d’amore alla sua “cucciolotta”: la cantante sempre più bella, foto.

Sguardo da femme fatale per Bianca Atzei nella foto in cui tira fuori anche il suo lato materno coccolando e prendendosi cura della sua “cucciolotta raffreddata”. Sempre più bella, con il viso incorniciato dai lunghi e lisci capelli, la cantante pubblica un selfie con cui dichiara tutto il suo amore alla sua cagnolina che vive con lei e il fidanzato Stefano Corti.

Strette in un tenero abbraccio, Bianca seduce i suoi followers, ma anche la sua “cucciolotta” che, tra le sue braccia, si sente amata e protetta. Una foto tenera, materna in cui, tuttavia, la bellezza della cantante è evidente. Sempre molto raffinata ed elegante, l’artista è sempre più amata non solo dalle donne, ma anche dagli uomini.

