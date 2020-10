Caldarroste perfette? Vediamo come cuocerle con alcuni trucchi da replicare a casa

Chi non ama le caldarroste in autunno? Ma non tutti sanno come cuocerle a puntino a casa, quindi cerchiamo di fare chiarezza con alcuni consigli pratici

Autunno tempo di caldarroste? Abbiamo tutti l’acquolina quando vediamo ai margini delle strade le vediamo cuocere fumanti dentro le graticole da cui si innalza un importante fumo scuro. Profumate e saporite, cosa c’è di meglio che replicare la stessa ricetta a casa e gustarle nel divano davanti un bel film il fine settimana?

Le castagne sono dei frutti autunnali molto nutrienti, ricchi di proteine e preziosi componenti, tra cui, potassio, magnesio, fosforo, calcio, ferro, vitamina A, C, B1, B2, B3, ricchi anche di fibre e acido folico, utili durante la gravidanza e in caso di anemia e stanchezza.

Le caldarroste sono uno snack nutriente, gustoso e semplice da preparare, basta però avere gli strumenti giusti e un minimo di manualità, inoltre si può scegliere di preparare le caldarroste nella padella coi buchi, o di cuocere le castagne al forno elettrico.

Scopriamo il procedimento per fare le caldarroste a casa