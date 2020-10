Caso Weinsten, le agghiaccianti rilevazioni inedite di Asia Argento

Asia Argento torna a parlare del caso Weinstein e racconta un pesante aneddoto dell’ex produttore cinematografico protagonista dello scandalo scoppiato anni fa.

Dettaglio particolare quello che è emerso a Ogni Mattina, lo show in onda su Tv8. Ospite Asia Argento, l’attrice nel corso dell’intervista riapre un caso particolare della sua vita; lo scandalo Weinstein, l’ex produttore cinematografico accusato di molestie sessuali nei confronti di numerose attrici. La figlia di Dario Argento dichiara: “Weinstein andava da tutte le sue vittime durante le prime dei film. Io me lo trovavo sempre e come me anche Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rosanna Arquette“.

Asia Argento, la violenza subita a 21 anni

Asia Argento non si ferma qui, sostiene infatti che Weinstein avrebbe messo in atto uno schema utile per far tacere le vittime nel caso di denuncia: “Veniva alle prime dei nostri film per farsi la foto abbracciato a noi perché da pazzo e psicopatico aveva un modus operandi e sapeva che forse un giorno qualcuna di noi avrebbe parlato. Quindi si era preparato tutti i dossier atti a screditarci qualora qualcuna di noi avesse avuto la malaugurata idea di dire la verità. Era molto bravo… come un serial killer”. Parole certamente pesanti quelle pronunciate dall’attrice e che sicuramente avranno un seguito.

Risale al 1997 l’anno della violenza. Asia Argento aveva soli 21 anni quando ebbe questo incontro con l’allora produttore cinematografico. Un evento che l’ha segnata per sempre. Anni fa decise di denunciare ed accodarsi alle colleghe americane che avevano con grande solidarietà reciproca deciso di minacciare il nemico comune. In Italia questo scandalo ebbe un impatto diverso, complice forse una mentalità diversa da quella americana.

Costretta a subire un rapporto, disse qualche anno fa al tempo della denuncia: «Ero terrorizzata, lui era grande e grosso. Non si sarebbe fermato davanti a un no. È stato un vero incubo». Un evento che ancora oggi inquieta l’attrice, l’intervista rilasciata lo dimostra.

