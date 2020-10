Un fisico da impazzire ed una femminilità straripante, Clizia Incorvaia insegna a giovani e meno giovani come essere veramente donna.

Strepitosa, semplicemente incantevole: Clizia Incorvaia è assolutamente pazzesca. La 40enne originaria di Pordenone appare in tutto il suo splendore e si scopre anche su Instagram, lasciando intravedere un fisico da sogno.

Una cosa certamente non comune a tutte, vista e considerata la sua età. La ex moglie di Francesco Sarcina non è più una ragazzina. Maa la vitalità e lo spirito che manifesta con buonumore, felicità ed anche con consigli di vita rivolti ai suoi ammiratori sono proprio quelli degli anni migliori. E poi Clizia aggiunge a tutto ciò una bellezza sconfinata e fuori dal comune. “Non perder tempo con l’invidia. A volte sei in testa. A volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi e scorda gli insulti”, scrive lei. Incassando con questa perla di vita vissuta tantissimi ‘mi piace’ e complimenti.

Clizia Incorvaia, 40 anni e non sentirli