Eleonora Incardona non smette mai di stupire: la ragazza ha postato uno scatto in cui indossa una maglia strettissima.

Eleonora Incardona è una donna dal fascino irresistibile. La siciliana non smette di incantare nel mondo dei social e i fan vengono deliziati ogni giorni da scatti esuberanti e prorompenti in cui lei mette in mostra le sue curve da infarto. Le influencer, in questi ultimi tempi, stanno letteralmente facendo impazzire tutti con foto al limite del proibito. L’ex cognata di Diletta Leotta, dal canto suo, è sempre più spettacolare. La classe 1991, poco fa, ha messo in rete uno scatto incredibile in cui indossa una maglia strettissima che valorizza il suo seno incredibile.

L’incredibile scatto di Eleonora Incardona: che donna e che seno!!

Eleonora, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa una maglietta strettissima che mette in risalto il suo seno esplosivo. La siciliana si sta rilassando in una piazza di Vicenza. Il suo volto è di una bellezza disarmante mentre le sue labbra carnose non passano di certo inosservate. La carica esplosiva della foto non è quantificabile. Il post ha raccolto in breve tempo più di 4mila cuoricini e tantissimi commenti.

Visualizza questo post su Instagram Distrutta ma felice 😁 #barrysbootcamp #malingoetz Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona) in data: 12 Ott 2020 alle ore 10:42 PDT

La Incardona, qualche giorno fa, postò in rete una foto straordinaria in cui mette in mostra il suo incredibile décolleté da favola.

