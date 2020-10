Elodie, fantastica a letto si mette a nudo e mostra le sue parti migliori. Lo scatto da femme fatale manda in delirio i follower.

Elodie è un’icona sexy confermata: merito di “Margarita” brano cantato insieme a Marracash – suo attuale compagno, conosciuto proprio in occasione della hit estiva dello scorso anno – che l’ha resa una delle cantanti più sexy e apprezzate non solo per la sua bravura ed il talento ma per un fisico statuario e per una bellezza che attrae. In questo ultimo scatto la cantante è davvero una femme fatale; merito dell’outfit e dal look che la bellissima Elodie ha in questa foto. Fascino squisitamente retrò, in una mise da notte; camicia da notte in pizzo azzurro lunga alla caviglia con uno scollo abbondante che esalta le sue curve, le bretelle sottili rosa fanno da contrasto. Abbinata una vestaglia in seta verde con le maniche a sbuffo che creano un’interessante armonia di colori.

Elodie e la collaborazione con Carl Brave

Nonostante sia un abbigliamento da notte, Elodie ha un make-up tipicamente serale e numerosi accessori sui capelli, tutti scintillanti che la cantante porta con una grazia invidiabile. Le dichiarazioni d’amore per la cantante non sono tardate ad arrivare.

La foto ritrae una scena del video di Parli Parli, il nuovo singolo di Carl Brave che vede la collaborazione appunto della bellissima Elodie. Il videoclip ufficiale – uscito proprio lo scorso 12 ottobre – ha avuto già tantissime visualizzazioni. Il video vede i protagonisti al telefono a causa della distanza tra i due. Ed Elodie appare semplicemente magnifica, ogni outfit un tripudio di sensualità.

Testimonial del brand sportivo Puma, Elodie è una delle pochissime cantanti italiane ad essere scelta come modella da numerosi stilisti. Talento e bellezza, due caratteristiche che rendono Elodie una bomba, una potenza nel panorama musicale italiano.

