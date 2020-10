Era Mary di Non è la Rai, ecco com’è e cosa fa oggi

Vi ricordate Mary Patti? Era uno dei volti di Non è la Rai ma oggi a 48 anni non lavora più in televisione, ha una famiglia ed è felice

Vi ricordate Mary Patti? Era uno dei volti di Non è la Rai, il programma Mediaset seguitissimo che per lunghi anni ha non solo intrattenuto mezza Italia ma ha lanciato anche alcuni dei volti noti dello spettacolo. Tra questi c’erano Antonella Mosetti, Laura Freddi, Ambra Angiolini e anche Mary Patti.

Ragazza bellissima e dai lunghi capelli biondi, Mary che è stata a lungo legata al gioco “indovina il nome della mamma”. Era molto giovane quando arrivò in televisione ma il successo non la allontanò dagli studi. Continuò a seguire l’Università e a studiare Mary anche quando dopo Non è la rai approdò a Domenica In come ragazza pon pon.

Poteva aveva un futuro in televisione Mary perché all’epoca era riuscita a mostrarsi per le sue doti e il pubblico l’amava molto. Ma dopo poco la sua esperienza è stata interrotta e nel mondo dello spettacolo non c’è più tornata. Vediamo insieme com’è oggi e cosa fa la bella di Non è la Rai.

Mary di Non è la Rai, la sua vita dopo la televisione

Mary Patti nonostante il successo ha abbandonato relativamente presto il mondo dello spettacolo. Ha rifiutato altre proposte televisive che le erano arrivate e anche di prestigio. Tra queste quella di diventare una delle veline di Striscia La Notizia.

Ma lei ha chiuso con questo mondo ed è andata avanti per un’altra strada, lontana dai riflettori. E ha fatto bene perché oggi è una donna realizzata. Oggi Mary ha 48 anni, è mamma di Andrea, 13 anni, moglie felice accanto a suo marito che fa il commercialista e una professionista affermata. Mary è diventata infatti una psicoterapeuta.

Fisicamente è rimasta bella come un tempo. Capelli sempre biondi e lisci anche se più corti e un fisico ed un portamento che non hanno nulla da invidiare alle ragazzine.

