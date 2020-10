Federica Nargi favolosa su Instagram: con una semplice camicetta nera ed un trucco marcato fa sognare i fan

Non c’è alcun dubbio: Federica Nargi è una delle influencer più seguite ed amate su Instagram. Ex velina e compagna di Alessandro Matri, la bella Federica ama deliziare i suoi followers con scatti mozzafiato. Tuttavia, in mezzo a tante immagini bollenti, possiamo apprezzare anche la sua semplicità: con una camicetta nera e degli occhi da cerbiatta, la Nargi è favolosa come sempre.

Federica Nargi: la biografia dell’ex velina

Federica Nargi è nata nel 1990 a Roma. Modella, attrice e conduttrice televisiva, la Nargi si è fatta conoscere per la partecipazione al programma “Veline“, in cui vinse la finale nell’estate del 2008, in coppia con la bionda Costanza Caracciolo: le due furono le veline di “Striscia la notizia“ per quattro edizioni, dal 2008 al 2012.

Federica e Costanza, inoltre, hanno condotto insieme “Le nuove mostre“, programma ideato da Antonio Ricci e in onda su La5 (dal 2010 al 2012). In più, la coppia ha partecipato anche alla quarta edizione di “Pechino Express“, nell’autunno 2012.

La Nargi diviene conduttrice di “Colorado…a rotazione” (2013), ma solamente per la terza puntata, e co-conduttrice della stessa trasmissione nella stagione 2017-2018.

L’ex velina, in aggiunta, debutta come attrice nel 2011, all’interno del film “Capitan Basilico 2 – I Fantastici 4+4“, e prenderà parte alla fiction Mediaset “Il bello delle donne…alcuni anni dopo“, in onda nel 2017.

Sentimentalmente, la modella è legata dal 2009 al calciatore Alessandro Matri. La coppia ha avuto due figlie: Sofia, nata nel 2016, e Beatrice, nata nel 2019.