Fiorella Totti, mamma del “pupone” e suocera di Ilary: scopriamo chi è

Fiorella Totti, mamma di Francesco e suocera di Ilary Blasi, ha di recente perso il compagno Enzo: scopriamo di più su di lei

Mamma Fiorella, assieme al marito Enzo – scomparso il 12 ottobre scorso a causa del Covid – si sono sempre dimostrati i più accaniti tifosi del figlio, il fuoriclasse della Roma Francesco Totti: lo hanno seguito in tutte le partite, sostenendolo come solo due genitori sanno fare. Molte cose, invece, sono circolate in merito ad un rapporto non proprio sereno fra la suocera e la nuora, Ilary Blasi.

Scopriamo insieme qual è la verità.

