Francia, coppia acquista un gatto online: a casa arriva una tigre

Acquistano un gatto online per la cifra di 6mila euro: qualche giorno dopo a casa arriva una tigre. L’assurda vicenda di una coppia di Le Havre, in Francia

Da circa due anni, la polizia francese sta indagando sul traffico illecito di animali selvatici, a partire dall’assurda vicenda che ha coinvolto una coppia di Le Havre. I due coniugi avrebbero acquistato un gatto Savannah, specie molto rara. Qualche giorno dopo, tuttavia, in casa loro è arrivata una tigre. Il fatto è accaduto nel 2018, e ha dato origine a numerose indagini.

Francia, acquistano un gatto ma ricevono una tigre: l’assurda vicenda

Nel settembre del 2018, una coppia di Le Havre, in Francia, ha ordinato un gatto tramite internet: l’animale richiesto era della specie Savannah – fra le più rare e costose del mercato -, e fu pagato la consistente cifra di 6mila euro. Il felino è arrivato a casa dei coniugi dopo alcuni giorni: tuttavia, le cose non erano affatto come sembravano.

Nei giorni seguenti, la coppia si è resa conto di non avere a che fare con un gatto: si trattava, in realtà, di un cucciolo di tigre di appena tre mesi, peraltro di una specie protetta. L’assurda vicenda che si è verificata a Le Havre non si è rivelata inoltre un caso sporadico: diffuso, infatti, risulta essere il traffico illecito di animali.

I due coniugi hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine, che hanno fatto partire un’indagine assai lunga, conclusasi con nove arresti; per la coppia, invece, è stata disposta una denuncia per traffico di specie protetta. L’operazione è durata complessivamente due anni, ed ha condotto al seguente responso: il tutto sarebbe responsabilità di una banda, che affittava e vendeva illegalmente questi animali a persone facoltose.

Il cucciolo di tigre Sumatra appartiene ad una specie protetta, che può circolare solo con gli appositi permessi e documenti. Dopo la segnalazione della coppia, l’esemplare è stato trasferito presso l’Office français de la biodiversité.

