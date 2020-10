GF Vip, arriva un nuovo concorrente gay, Signorini: “Ce lo ha chiesto un inquilino”

Nuovo concorrente gay al GF Vip. Ad annunciarle direttamente il conduttore del programma su “Casa Chi”. Sarà uno “da corteggiare”

Il Grande Fratello Vip quest’anno è irrefrenabile. Non bastano i vip che ci sono dentro e quelli che sono già fuori, come Franceska Pepe, che sganciano bombe su bombe. No, le novità di questa nuova edizione post Covid non sono ancora finite. Sì perché la casa si arricchirà di nuovi personaggi.

Non è un rumor come spesso accade ma un annuncio del tutto ufficiale fatto direttamente dal presentatore del reality show nonché direttore del settimanale “Chi”, Alfonso Signorini. La notizia è arrivata ieri durante l’appuntamento settimana di “Casa Chi” che il direttore e ora anche presentatore Mediaset ha creato quest’anno per parlare del GF attraverso i social.

La trasmissione social del magazine “Chi”, in onda martedì e venerdì, è molto seguita e ogni volta ci sono un sacco di ospiti, vecchi inquilini e non. Tra questi ad esempio Alba Parietti, mamma di Francesco Oppini, ora nella casa più spiata d’Italia.

GF Vip, nuovo concorrente gay: Signorini “Inquilino da corteggiare”

“Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella Casa del Grande Fratello Vip” così Alfonso Signorini ha annunciato questa grande novità su “Casa Chi” nella puntata di ieri. Come mai questa decisione? C’è lo zampino di Tommaso Zorzi che dichiaratamente omosessuale nella puntata di lunedì, parlando di storie amorose in casa, si era lamentato di non aver nessuno da corteggiare.

Ecco che così Signorini ha voluto accontentare la richiesta di uno dei personaggi che maggiormente stanno facendo parlare e discutere in questa edizione del Grande Fratello Vip. Durante la diretta social di ieri il conduttore del reality ha detto: “È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare”.

Chi sarà dunque il fortunato vip gay che varcherà la porta rossa? Per il momento nessuna indiscrezione. Top secret anche il momento del suo ingresso nella casa. Ecco perché la puntata di venerdì è assolutamente da non perdere.

