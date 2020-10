Ogni volta sembra sempre più bella, ma per Giorgia Rossi le cose che contano davvero nella sua professione sono altre. Lei è un vero esempio.

Visualizza questo post su Instagram Nations League 💙 #sportmediaset #mediaset Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506) in data: 14 Ott 2020 alle ore 4:40 PDT

In tanti ormai si sintonizzano su Sport Mediaset e sulle trasmissioni sportive dell’azienda di Cologno Monzese pur non nutrendo una chissà quanto smodata passione per il calcio e per lo sport in generale. Ma c’è un ottimo motivo per farlo, ed è rappresentato da Giorgia Rossi.

La 33enne bionda romana, trapiantata a Milano per lavoro (ed anche per amore, n.d.r.) ormai da diverso tempo, ha saputo imporsi come uno dei volti più amati delle trasmissioni che trattano in particolar modo di calcio, a Mediaset. E se in tanti la ammirano per il fatto di essere tanto bella, non mancano anche coloro che la elogiano per la preparazione e per la capacità di sapere porsi in maniera ineccepibile davanti alle telecamere. Una loquela che lascia trasparire tanta sicurezza nei propri mezzi ed altrettanta conoscenza degli argomenti trattati, uniti ad una perfezione a livello estetico innegabile, contribuiscono a fare della Rossi una delle telegiornaliste più amate.

Giorgia Rossi, il volto più amato di Sport Mediaset

Visualizza questo post su Instagram Il risveglio migliore. 🤩 #Yamamayfamilyandfriends #YamamayPyjamasLovers @yamamayofficial Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506) in data: 10 Ott 2020 alle ore 3:07 PDT

Ad un certo punto la competizione con altre illustri colleghe risulta inevitabile. La ‘Giorgy’ ne è ben consapevole e ha parlato di questo aspetto in alcune interviste di recente pubblicazione. Lei sa benissimo che altre fanno perno in particolare sulla bellezza e sul sapersi mostrare in un certo modo. Un fattore che, qualora dovesse servire, pure lei è pronta a sfoderare. Ma per la Rossi è prioritario in particolar modo mettere in pratica quello che la gavetta, tanta gavetta, le ha insegnato.

Visualizza questo post su Instagram Gym trainer. Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506) in data: 7 Ott 2020 alle ore 2:58 PDT

Lei che conduce ‘Pressing Serie A’ e gli speciali sulla Nations League, rappresenta una indubbia fonte di ispirazione per tante altre ragazze che intendono intraprendere il suo stesso percorso. Mai scendere a compromessi e puntare tutto sulle proprie capacità, questo è il segreto per farcela.

