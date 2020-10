Grande Fratello bufera nella casa, volano parole pesanti: “Sei falsa”. Tommaso Zorzi e Matilde Brandi hanno avuto modo di confrontarsi dopo le ultime cose accadute

Grande Fratello Vip, ennesima lite nella casa fra Tommaso Zorzi e Matilde Brandi. I due concorrenti hanno cercato di chiarire la discussione prolungata che va avanti oramai da giorni: all’inizio andavano molto d’accordo, ma si sono allontanati drasticamente da quando Matilde ha cominciato ad avere atteggiamenti che hanno infastidito l’influencer. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la storia di Adua Del Vesco: Matilde sbottò contro di lui, facendogli una sfuriata e lui ci rimase molto male. Da allora, non si sono più ritrovati come un tempo. Ieri hanno provato a parlare ma la discussione non ha avuto l’esito sperato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Grande Fratello Vip, è di nuovo scontro fra Matilde Brandi e Tommaso Zorzi: “Io non ti ho mai fatto niente”

Tommaso ha accusato Matilde di essere falsa e lei invece ha detto che ha questo comportamento anche con le sue figlie. Lui ha risposto: “Mia madre non l’ho mai fatta sbottare così in 25 anni di vita, come posso averlo fatto con te in un mese?”. Matilde ha risposto che ognuno ha i suoi modi di fare, lui ha un modo diverso di arrabbiarsi e lei pure. La discussione è andata avanti per un po’, fino a che non hanno deciso di lasciar perdere e si sono separati per andare a fare altre faccende.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Intanto nella casa i gruppi sembrano essere sempre più formati, forse proprio questo si sta parlando di un nuovo concorrente. Già è partito il toto scommesse e tutti stanno cercando di capire chi potrebbe essere.