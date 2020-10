Grande Fratello, di nuovo omofobia nella casa: il web pretende squalifica. Matilde Brandi ha pronunciato di nuovo la FWord, nonostante Signorini avesse dato un ultimo avvertimento

Di nuovo omofobia al Grande Fratello Vip e il web non ci sta più. Solo pochi giorni fa Patrizia De Blanck ha pronunciato questa parola facendo arrabbiare gli utenti e lo stesso Alfonso Signorini, che l’ha rimproverata pesantemente e poi le ha detto che non hanno valutato la squalifica perché l’ha detta parlando di se stessa. In questo caso, Matilde Brandi non stava affatto parlando di se stessa e il web non vuole più giustificare nulla. Anche nel caso della Contessa le giustificazioni non avevano soddisfatto il web, perché Patrizia aveva detto di essersi svegliata con una voce da “fr***o”, insinuando che comunque gli omosessuali avessero una voce diversa. In questo caso, il web non vuole affatto chiudere gli occhi davanti a quello che è successo.

Grande Fratello Vip, Matilde Brandi pronuncia la FWord: il web recupera il video e chiede la squalifica

ma perche cazzo fanno passare sempre la fword come la buonanotte MERITA LA SQUALIFICA avete rotto il cazzo con sti favoritismi #GFVIP pic.twitter.com/i5Xw3mJJeV — marghe (@girlalmighvty) October 13, 2020

Tutti pensavano che fosse passata inosservata, perché l’ha detta mentre parlava con Maria Teresa, invece il web è riuscito a recuperare il web. Inoltre sono in molti a sottolineare che la Brandi abbia detto questa parola più di una volta. Signorini aveva dato un ultimo avvertimento, dicendo che dal prossimo avrebbe cominciato a punire severamente. Lo farà anche venerdì? Matilde era una delle preferite nella casa ma negli ultimi tempi in molti stanno cominciando a ricredersi su di lei, soprattutto da quando si è messa contro Tommaso che è uno dei preferiti dal pubblico.

Inoltre, è anche in nomination e venerdì potrebbe uscire a prescindere di una eventuale squalifica che potrebbe esserci.