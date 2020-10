Grande Fratello, lite furiosa nella casa: “Ti lancio il bicchiere in faccia”. Durante la giornata di ieri, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno discusso animatamente

“L’amore non è bello se non è litigarello”, lo sanno tutti, e Francesco Oppini e Tommaso Zorzi non sono l’eccezione. Due dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip, hanno legato tantissimo nella casa ma negli ultimi giorni si è verificato un allontanamento tra di loro perché Tommaso ci era rimasto male nel vedere Francesco non prendere più posizione con lui nella casa. Francesco lo ha lasciato fare, gli ha dato il suo tempo, e poi a poco a poco è arrivato il chiarimento definitivo proprio ieri. Proprio quanto tutto sembrava essersi risolto, in serata Francesco ha accusato scherzosamente l’amico di essere egoista e non ricambiare l’affetto di chi tiene a lui allo stesso modo. Qui si è scatenato il panico.

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini contro Tommaso Zorzi: è guerra aperta, ma chiariscono con un abbraccio

Tommaso trottorellava per casa senza sosta, mentre Francesco lo seguiva e cercava di chiarire e di dirgli che dovrebbe essere contento di quello che gli ha detto perché significa che ci tiene. Hanno approfittato di questa discussione per dirsi cose importanti, Tommaso gli ha detto che non vuole che il loro rapporto si limiti allo scherzare e ridere insieme ma anche a cose più profonde e Francesco gli ha detto che è contento, che lo vede che tiene a lui ma perché oramai lo conosce. “Non dimostri l’affetto allo stesso modo” ha insistito. Poi hanno cominciato a stuzzicarsi, e Tommaso gli ha detto: “Ora ti lancio il bicchiere in faccia. Non lo faccio perché non voglio essere squalificato”.

Alla fine i due hanno chiarito e si sono abbracciati: un momento molto importante in cui hanno finalmente potuto dirsi una volta e per tutte di tenere davvero tanto l’uno all’altro.