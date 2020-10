Zodiaco, i cinque segni più vendicativi: scopriamoli

Tutti i segni zodiacali hanno luci e ombre, qualità e difetti. In alcuni di questi pero’ emerge un’oscurità differente nelle situazioni più complicate: scopriamo di chi si tratta

Quando ci si arrabbia o ci si sente feriti risulta difficile controllare le proprie emozioni e può capitare di reagire in malo modo. Ci sono casi in cui emerge un lato del carattere più vendicativo che mira a voler ricompensare gli altri con la stessa moneta. Spesso spinti dall’orgoglio o dalla necessità di sfogare la propria frustrazione su qualcosa o qualcuno, si ritrovano a dover fare i conti con la parte più oscura di sé. In particolare in alcuni segni zodiacali questo emerge maggiormente. Scopriamo quali sono.

I segni zodiacali più vendicativi

Tra questi troviamo il segno dei Gemelli che inevitabilmente dovrà fare i conti con una sorta di doppia personalità. Nei Gemelli esiste la parte più docile, premurosa, così come quella più vendicativa e oscura. Un segno che può arrivare a diventare quasi tossico nei suoi atteggiamenti. Ma parliamo solo di casi estremi. Lo stesso vale per il Cancro che seppur all’apparenza molto calmo e gentile, sa trasformarsi in un individuo pungente soprattutto se spinto da rabbia o dolore. Quando si mette in testa di vendicarsi nessuno potrà fargli cambiare idea.

Non si direbbe ma anche i Pesci fanno parte di questa categoria di persone. Il segno dei sognatori dal carattere sensibile. Proprio per questo è raro che emerga il suo lato più oscuro, ma può comunque accadere. Nel momento in cui si sente calpestato o davvero ferito è pronto a reagire e lo farà in una maniera molto forte, finendo per provocare dolore agli altri.

Poi troviamo il segno del Capricorno che non accetta che qualcuno gli metta i piedi in testa. La sua forza e il suo orgoglio vincono in ogni situazione e non permetterà a niente e nessuno di intralciare la propria strada. Se questo dovesse accadere vi conviene allontanarvi per un po’. Potrebbe infatti prepararsi a una vendetta infallibile.

Infine c’è lo Scorpione che sa esattamente quando e come far emergere la sua parte più oscura. Nessuno riesce a sfuggire a questo segno quando si sente ferito o deluso, sarà infatti capace di colpire duramente chi gli ha fatto un torto e saprà esattamente come comportarsi o cosa dire per farlo. Molto pungente, non si lascerà scappare l’occasione di ottenere vendetta. Quando questo accade prova un vero e proprio senso di compiacimento.

