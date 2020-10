Incidente d’auto distrugge un’intera famiglia, morti la mamma ed i suoi tre bambini

Un terribile schianto quello che si è verificato nell’incidente d’auto di Oxford: in gravi condizioni il papà e la bambina più piccola soli 18 mesi

Un terribile incidente d’auto ha distrutto un’intera famiglia. A morire una giovane mamma ed i tre suoi bambini. I fatti sono successi ad Oxford e la storia ha lasciato di stucco un’intera comunità. Uno schianto d’auto fortissimo contro un camion ha spezzato la vita della mamma 29enne, Zoe Powell e dei suoi tre bambini: Amelia di 4 anni, Simeon di 6 e Phoebe di 8 anni. L’impatto è stato violento e per loro non c’è stato nulla da fare.

In condizioni gravissime si trovano il marito 30enne di Zoe e la loro neonata di 18 mesi. Rimasti gravemente feriti, ora stanno combattendo per la vita all’ospedale John Radcliffe di Oxford. L’uomo 56enne alla guida del camion ne è uscito quasi illeso e ha riportato solo lievi ferite.

L’impatto è avvenuto nei pressi di un ponte ferroviario ed il primo ad intervenire sul luogo è stato David Patchett, un uomo di 36 anni, che dopo aver sentito il forte schianto è subito intervenuto. “È stata una cosa orribile da vedere – ha detto alla polizia – e il mio primo pensiero è stato che nessuno fosse sopravvissuto”.

Incidente d’auto distrugge un’intera famiglia, il ricordo di vicini e amici

Un’intera comunità sconvolta per quello che è successo alla famiglia Powell, molto stimata e apprezzata nel loro rione. Lutto per quello che è successo e molti i vicini che non hanno voglia di parlare. “È una notizia orribile – ha detto un vicino – Quella famiglia non ha avuto altro che sfortuna”.

La famiglia non passava un buon periodo infatti. Lo hanno confermato alcuni amici che hanno raccontato che Zoe, Joe e i bambini avevano dovuto lasciare la loro casa per via di un incendio ed erano in affitto a Chinnor.

Dominic Mahon, il sergente istruttore dell’unità investigativa sulle collisioni gravi, ha parlato dell’incidente e delle operazioni in corso: “Siamo nelle primissime fasi della nostra indagine su questo incidente incredibilmente tragico, che ha portato alla morte di quattro persone appartenenti alla stessa famiglia” ha spiegato.

Ed infine ha concluso: “Faremo di tutto per capire che cosa ha causato questa tragedia”.

