iPhone 12, Apple fa discutere per una sua decisione

Gli iPhone 12 sono stati svelati da Apple nella serata di ieri e da allora si sta discutendo su una decisione presa dall’azienda californiana

Gli iPhone 12 sono stati presentati ieri sera da Apple. E da allora tra gli appassionati della Mela Morsicata, o più in generale di tecnologia, non si discute solo di aspettative più o meno rispettate o disattese riguardo ai nuovi modelli di questi smartphone. Infatti uno degli argomenti a creare maggiormente polemiche è una decisione presa dalla casa statunitense. Ma partiamo dall’inizio. Circa 24 ore fa, l’azienda californiana ha svelato i suoi nuovi quattro dispositivi.

L’evento è stato trasmesso dallo Steve Jobs Theater nell’Apple Park di Cupertino. La diretta è avvenuta soltanto in streaming per evitare eventuali nuovi contagi da Coronavirus. Così sono stati presentati 12 Mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max. Le novità sui diversi modelli sono innumerevoli, a partire dal fatto che in tutti e quattro è presente il modulo 5G. Molte le migliorie introdotte rispetto alla generazione precedente, ma anche qualcosa in meno.

iPhone 12, Apple ha deciso di togliere due importanti accessori