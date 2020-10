Justine Mattera lo scollo profondo fa vedere tutto, bellissima – FOTO

Justine Mattera, la bellissima showgirl e atleta, indossa un abito con lo scollo profondo davanti che lascia intravedere tutto. Bellissima.

Justine Mattera è una delle showgirl americane naturalizzate in Italia più apprezzate dal pubblico. Presente in TV da tantissimi anni, Justine Mattera è molto seguita sui social dove condivide il suo stile di vita senza rinunciare agli scatti in cui emerge tutta la sua prorompente bellezza. Proprio qualche ora fa la bellissima americana ha condiviso uno scatto su Instagram che la immortala in tutta la sua bellezza. Abito lungo azzurro con lo scollo profondo davanti che mostra un seno grazioso. L’abito è arricchito da perline che conferiscono un certo luccichio, merito della luce del sole che bacia la bellissima Justine. Abbinate all’abito, i sandali modello capri quasi tono su tono col vestito ed arricchite da un particolare color oro. La showgirl non guarda verso l’obiettivo ma solleva la lunga gonna del vestito con le mani creando un dolce movimento.

LEGGI ANCHE -> Clizia Incorvaia | lei ha il corpo di una 20enne | ‘Irresistibile’ | FOTO

Justine Mattera, l’allenamento sul web che fa impazzire i follower

Vai su successivo per vedere le foto della Mattera

Justine Mattera è più splendida che mai e queste foto lo dimostrano, il fisico scolpito è merito delle intense sedute di allenamento a cui si sottopone. L’ex moglie di Paolo Limiti infatti è un’atleta di una delle discipline più difficili, il triathlon. Proprio di recente ha partrecipato ad una gara che le ha fatto aggiudicare il secondo posto. Allenamento intenso che spesso la diretta interessata condivide sul suo profilo Instagram; proprio qualche giorno fa ha fatto una diretta ed ha scritto: Il lunedì è da recupero e per questa ragione è la mia giornata preferita per fare i rulli!!.

LEGGI ANCHE ->Meghan e la sua grande preoccupazione: “Veramente dannoso per la salute mentale e emotiva”

Tantissimi i messaggi di complimenti per la bellissima Justine, qualcuno persino sospetta che ogni km di pedalata la fa ringiovanire di un anno, in effetti a 49 anni non ha nulla da invidiare alle 20enni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter