Negli scorsi giorni una foto pubblicata da Dagospia aveva posto Ligabue al centro del gossip. Ora il cantante ha voluto fare chiarezza sull’accaduto

Il sito Dagospia alcuni giorni fa fece circolare una foto che ritraeva due uomini mentre si baciavano nei pressi di una stazione. Sebbene il volto sia stato oscurato l’articolo era stato accompagnato da una descrizione: “Famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a Milano con un virile maschione“. Un apparente scoop che aveva catturato l’attenzione di una parte di pubblico intenta a scoprire di chi si trattasse. Tra i nomi più quotati è comparso quello di Ligabue che in occasione di un evento che lo ha visto protagonista ha rotto il silenzio sulla faccenda.

LEGGI ANCHE -> Max Pezzali, dopo cinque anni di pausa, annuncia l’uscita di “Qualcosa di nuovo”

Ligabue smentisce il bacio: “Non ero io, occhio alle fake news”

In occasione della presentazione del suo libro “È andata così – Trent’anni come si deve” il cantante ha scherzato con il giornalista Massimo Cotto -che ha collaborato all’autobiografia- sottolineando alcuni dettagli che avrebbero fatto intuire subito come non si trattasse di lui. Come la sigaretta in mano -Ligabue non fuma- e il look. Jeans a vita bassa, molto larghi, con delle catene. “Non pensavo ti piacessero“, lo ha incalzato Cotto, “I jeans larghi no, ma forse la catena mi piacerebbe anche, da usare contro qualcuno, sì” ha risposto sorridendo l’artista che ha poi dichiarato “No, non ero io“.

LEGGI ANCHE -> La nuova esperienza di Tommaso Paradiso: “Ho raccontato la storia che volevo”

Chiarito il gossip Ligabue ci ha tenuto a spendere due parole sulla faccenda e sul potenziale danno legato alla diffusione delle fake news. Non è solo deleterio per chi ci finisce in mezzo, ha dichiarato il cantante, ma anche per chi le legge. “Finirete per capire sempre meno dove finisce la verità e dove comincia la balla“, per poi consigliare al pubblico di tenere sempre “le antenne alzate” per avere una visione più chiara di quello che accade.

L’articolo nel quale era stata pubblicata la foto è stato eliminato e la faccenda sembra essersi chiusa così. Nel frattempo Ligabue continua la promozione del suo libro e del nuovo singolo pubblicato lo scorso mese, “La ragazza dei tuoi sogni“, che ha presentato in uno speciale evento in collegamento da Campovolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter