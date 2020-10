La bellissima Ludovica Pagani non si risparmia. Nonostante il freddo autunnale, lei sfodera un paio di gambe magnifico. E lancia un messaggio.

Visualizza questo post su Instagram Stay comfy stay @pyrexoriginal ­čöą #pyrex #ad Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 14 Ott 2020 alle ore 4:47 PDT

Tra gli ultimi post di Ludovica Pagani ├Ę possibile ammirarne alcuni nei quali la ragazza si scopre fino al massimo consentito. Di tutto pur di deliziare i suoi fans. E non manca anche una posa sul molo, al mare, con gambe scoperte.

Una immagine che, se realizzata in tempi recenti, contribuirebbe a far costruire di lei una immagine da vera e propria temeraria. Infatti orami un p├▓ ovunque le belle giornate sono solo un ricordo che si ├Ę perso con il passare dell’estate. Non c’├Ę pi├╣ il bel sole che ha imperversato fino anche alla fine di settembre. Ad ogni modo, quale che sia la verit├á, Ludovica ├Ę sempre troppo bella per essere vera. La 25enne giornalista sportiva ed influencer originaria di Bergamo sa come deliziare i propri followers. Vedere per credere, nella prossima pagina.