Lutto nel mondo dei cartoni animati, addio a uno dei creatori più amati

Lutto nel mondo dei cartoni animati per la scomparsa dell’autore di un vero cult degli anni Novanta: “E’ quasi magia Johnny”

Molti giovani lo ricorderanno insieme alla sua sigla. Negli anni Novanta è stato uno dei cartoni più seguiti da bambini e bambine e un appuntamento cult per tutti quelli se seguivano il famosissimo Bim Bum Bam. Si tratta del creatore di “E’ quasi magia Johnny”.

Lui è Izumi Matsumoto, 61 anni, che ha combattuto a lungo contro una forte malattia. Era affetto da stenosi spinale, un restringimento anomalo della colonna vertebrale. Molto riservato, il creatore di “E’ quasi magia Johnny” aveva parlato solo recentemente della sua malattia tramite il suo blog.

Dell’accaduto in Italia si parla solo nelle ultime ore ma in realtà il noto fumettista sarebbe morto lo scorso 6 ottobre. È stata la famiglia che ha diffuso la triste notizia solo a funerali terminati tramite una nota sul sito dell’autore ringraziando lettori, spettatori e fans del fumettista per il suo lavoro.

Lutto nel mondo dei cartoni animati, Izumi Matsumoto e la sua creazione

Addio dunque all’ideatore di quella che è stata una serie di animazione giapponese seguitissima, non solo a Levante ma anche qui in Italia. Tantissime sono state, infatti, le stime di affetto nei suoi confronti ed i messaggi di cordoglio e vicinanza per la famiglia.

La malattia di Izumi Matsumoto era la triste conseguenza degli effetti a lungo termine di n incidente d’auto che aveva subito quando era piccolissimo, a soli tre anni. Dal 2019 le sue condizioni si era aggravate.

La serie da cartoni animati “È quasi magia Johnny” è arrivata in Italia nel 1989 dopo il grande exploit che ci fu in Giappone con la pubblicazione sulla rivista Weekly Shonen Jump dal 1984 al 1987.

Il cartone è stato ampiamente rivisto per l’Italia con il taglio di numerose scene, quelle più hot che raccontano il triangolo amoroso per ragazzi tra Johnny, un ragazzo con i superpoteri combattuto tra due donne, Tinetta la sua ragazza e la sua migliore amica, Sabrina.

