Martina Stella resta in slip sul letto: due gambe lunghissime, fisico da sballo – Foto

Martina Stella, che fisico da sballo: in slip e giacca sul letto, gambe lunghissime per l’attrice che fa sognare tutti i suoi fans, foto.

Giacca maschile, slip e reggiseno nero per Martina Stella che, sdraiata sul letto, fa sognare il popolo di Instagram lasciando intravere il decollete e il ventre piatto e sfoggiando le sue lunghe gambe. Una serie di immagini quelle pubblicate dall’attrice e scattata in un momento davvero speciale. “Da sempre, Roma mi regala emozioni forti con i suoi scenari e con posti speciali come Palazzo Manfredi”, scrive la Stella nella didascalia che accompagna le foto.

Più che la bellezza del luogo in cui si trova l’attrice, i fans ammirano soprattutto la bellezza naturale di Martina che, sui social, si mostra in diverse versioni, lasciando sempre senza fiato sia i fans storici che la seguono da anni sia quelli più giovani che hanno imparato a conoscerla con il tempo.

Martina Stella, lato B in primo piano: stesa sul letto è uno spettacolo

Stesa a pancia in giù sul letto, con uno slip nero, i tacchi vertiginosi e la stessa, identica giacca, Martina Stella regala il primo piano del suo lato B lanciando la sfida a Mercedesz Henger che, in costume, ha fatto impazzire Instagram con il suo fondoschiena. Martina, dunque, non rinuncia alla sua immagine sensuale regalandosi e regalando servizi fotografici in cui si diverte a stuzzicare i fans con la sua incredibile bellezza.

Con il suo fascino, l’attrice sta anche per tornare al cinema con il film “Lockdown all’italiana” in cui tenterà di conquistare anche Ricky Memphis. Nel frattempo, però, ha già conquistato tutti i suoi fans come è facilmente intuibile dai commenti sotto le sue foto.

“Adoro quelle gambe! Bellissima!“, scrive un utente. “divina”, le scrive una fan. “Sei sempre più bella”, aggiunge un altro follower. E ancora: “Wow, sei bellissima. Adoro questo look”, “Che eleganza”, “Come potrei dimenticarmi se me lo dici tu… Sei meravigliosa come sempre“, “Bellezza, classe, fascino, eleganza, stile, portamento, sensualità sono l’essenza della femminilità e tu la rappresenti in assoluto. Che spettacolo la nostra Dea”, aggiungo altri.

